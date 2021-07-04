منتخب الملاكمة يغادر إلى روسيا تأهبا لـ”طوكيو 2020″

محمد عمار

عمان – غادر المنتخب الأولمبي فجر اليوم الى مدينة اسطنبول التركية ومنها الى العاصمة الروسية موسكو، وبعدها إلى مدينة خبارفسك الروسية، وذلك لاقامة المعسكر التدريبي الأخير قبيل التوجه من هناك إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة بمنافسات الملاكمة في أولمبياد طوكيو 2020 اعتبارا من 25 تموز (يوليو) الشهر الحالي.

ويرأس الوفد أمين سر اللجنة المؤقتة الدكتور باسل الشاعر، ويضم المدير الفني اندريه، والمدرب نبيل حيمور، والدكتور هيثم بحر، والمعالج والمدلك محمود الزبن والخماسي الأولمبي محمد عبدالعزيز الوادي، وزياد عشيش، وعبادة الكسبة، وعدي الهنداوي وحسين عشيش، على ان يواصل الخماسي الاولمبي والمدير الفني اندرية والمدرب نبيل حيمور السفر إلى طوكيو، ويعود بقية أعضاء الوفد إلى عمان في ختام معسكر روسيا.

وداع البعثة

إلى ذلك، نقل نائب رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الملاكمة الدكتور سعد جابر؛ تحيات سمو الأمير

فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية، وتحيات رئيس اتحاد الملاكمة الأمير محمد عباس بن علي بن نايف، وتمنيات اللجنة الأولمبية للاعبي المنتخب الوطني بتحقيق النتائج المشرفة في منافسات الأولمبياد.

واضاف جابر خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الاتحاد: “كانت الترتيبات جارية لاقامة حفل وداع اللاعبين في مقر الاتحاد، إلا أن الرأي النهائي استقر على وداع اللاعبين في مركز الاعداد الأولمبي، خشية على اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا، ما قد يتسبب في استبعاد أي منهم عن الأولمبياد، خصوصا وأن الأردن يعتبر الدولة الخامسة في العالم التي يتأهل منها 5 لاعبين في الملاكمة الى الأولمبياد”.

وأضاف جابر خلال المؤتمر الذي حضره أمين سر اللجنة المؤقتة الدكتور باسل الشاعر وعضو اللجنة الدكتورة ختام آي، ان اللجنة المؤقتة تسلمت إدارة الاتحاد، بعد الحادثة المؤلمة التي أصابت الملاكمة الأردنية والمتمثلة بوفاة لاعب منتخب الشباب الراحل راشد صويصات خلال مشاركته ببطولة العالم التي أقيمت في بولندا، وستعمل اللجنة المؤقتة على ترتيب البيت الداخلي قبيل الانتخابات الجديدة، مشيرا إلى أن اللجنة تتابع ادق التفاصيل حول الوفاة مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة والاتحاد البولندي، وسيعمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة على مراجعة كافة التقارير الواردة القانونية والفنية، وسيعمل على اظهار الصورة النهائية، حال الانتهاء من التحقيقات، خصوصا في ظل لجنة مكونة من أطباء متخصصين وقانونيين، وهذا الأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت، وستقوم اللجنة بكشف كافة التفاصيل حال الوصول إلى نتائج في التحقيقات.

وأشار جابر إلى أن اللجنة المؤقتة عملت على اقامة معسكرات لكافة المدارس وفي شتى أرجاء المعمورة، وذلك للوصول بنجوم المنتخب الى المستوى الفني والبدني والنفسي لخطف ميداليات أولمبية، وهذا الأمر لم يأت من فراغ، حيث عاد المنتخب قبل فترة وجيزة من معسكر في أميركا، وسبق له خوض تجارب مع مدارس آسيوية واوروبية، ونال من خلالها ذهبية في بطولة التشيك إلى جانب ميداليتين برونزيتين، وهذا الأمر سيمنح نجوم المنتخب مزيدا من الثقة والاقتدار لمقارعة أبطال العالم، خصوصا وان أغلب نجوم المنتخب مصنفين على المستوى العالمي.

وعن مدارس الواعدين، أشار جابر إلى أن الاتحاد فتح مدارس صيفية، ووصلت أعداد المشاركين من الجنسين إلى أعداد كبيرة، بعد أن قام الاتحاد بجولة في كافة صالات محافظات المملكة، وذلك لزيادة التدريبات ورفد المنتخبات الوطنية بالعديد من الوجوه الجديدة، وان الاتحاد سيعكف خلال الفترة المقبلة على اقامة بطولة المملكة، للبحث عن المزيد من اللاعبين لمواصلة رحلة المنتخب في الأولمبياد.