منتخب الملاكمة يغادر إلى معسكر كولورادو اليوم

محمد عمّار

عمان – غادر صباح اليوم إلى ولاية كولورادو الأميركية، وفد المنتخب الأولمبي للملاكمة، وذلك لإقامة معسكر تدريبي يستمر لمدة أسبوعين، يتخلله العديد من النزالات الودية مع المنتخب الأميركي الذي يتحضر لأولمبياد طوكيو.

ويرأس الوفد الدكتور خالد زيدان، ويضم المدير الفني للمنتخب؛ الأوكراني أندريه، المدربين باسل الهنداوي ونبيل حيمور، مدرب اللياقة معاذ غازي، الدكتور ليث الخيري، الإداري محمود الدعجة والخماسي الأولمبي محمد عبدالعزيز الوادي (وزن 57 كغم)، زياد عشيش (وزن 63 كغم)، عبادة الكسبة (وزن 69 كغم)، عدي الهنداوي (وزن 81 كغم) وحسين عشيش (وزن 91 كغم).

جابر يجتمع بالوفد

وكان نائب رئيس الاتحاد الدكتور سعد جابر قد التقى مع الوفد مساء أمس، متمنيا التوفيق للمنتخب في المعسكر التدريبي، مطالبا بتحقيق المزيد من التقدم البدني والفني، والاستفادة من معسكر كولورادو، والبحث عن مزيد من الاحتكاك القوي، والتحضير الأمثل للأولمبياد.

وأضاف جابر في حديثه للوفد، أن اللجنة المؤقتة تعمل بكل جدية للتعامل مع التحضيرات الأخيرة للأولمبياد، وبعد أن تلقت اللجنة قرار إلغاء المعسكر الياباني الذي يسبق البطولة بهدف السيطرة على انتشار فيروس “كورونا”، حيث تواصلت مع الاتحاد الروسي للملاكمة، وتم تأمين معسكر تدريبي في مدينة فلادي فستوك، التي تعتبر أقرب مدينة روسية لليابان، وذلك بهدف التعود على الأجواء، والتغلب على فارق التوقيت بين الأردن وأميركا وروسيا واليابان، بهدف التحضير الأخير للمشاركة في الأولمبياد، مؤكدا أن الملاكمة الأردنية حققت كل ما هو مطلوب منها بتأهل 5 لاعبين إلى الأولمبياد.