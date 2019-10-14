منتخب الملاكمة ينهي مشاركة سلبية بالبطولة الآسيوية للناشئين

محمد عمّار

عمان – أنهى لاعب منتخب الناشئين بالملاكمة سيف الرواشدة مشوار المنتخب في بطولة آسيا للناشئين، إثر خسارته في الدور الثاني لوزن فوق 80 كغم أمام الكزخي دار رومان بنتيجة 1-4، في البطولة التي تجرى منافساتها في مجمع الشيخ زايد الرياضي بالفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.

وبذلك يكون كافة لاعبي المنتخب قد غادروا منافسات البطولة من النزال الأول لكل منهم، حيث سبق للاعب المنتخب انس السعدي أن خسر نزاله في الدور الثاني لوزن 57 كغم أمام الكوري الجنوبي جون فيون بارك، وخسر لاعب المنتخب يزيد الدلقموني في وزن 75 كغم، امام الهندي سيجار سيماروات، وخسر لاعب المنتخب هاشم العلاونة وزن 63 كغم امام المنغولي ايبج شوليتوخ، وخسر لاعب المنتخب حمزة بني ياسين في وزن 60 كغم أمام لاعب اوزبكستان بكزود بيك مازوف.

ومن المقرر ان يعود المنتخب الى عمان صباح يوم الجمعة المقبل، ويرأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالله المجالي، ويضم المدير الفني لقطاع الناشئين عمر المجالي ومساعد المدرب يزيد سرور، إلى جانب اللاعبين انس السعدي، حمزة بني ياسين، هاشم العلاونة، يزيد الدلقموني وسيف الرواشدة.