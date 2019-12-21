منتخب الملاكمة يواصل معسكره التدريبي في أوكرانيا

محمد عمّار

عمان– رفع المنتخب الوطني بالملاكمة، من درجة تحضيراته في المعسكر التدريبي الذي يخضع له حاليا في أوكرانيا، والذي يستمر حتى يوم 30 من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وذلك تحضيرا للمشاركة في المحطة التأهيلية الأولى لأولمبياد طوكيو، المقررة في الصين مطلع شهر آذار (مارس) المقبل، إلى جانب المشاركة في بطولة العالم والتي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر أيار (مايو) المقبل.

ويرأس الوفد المعالج مصطفى عميرة، ويضم المدير الفني أندريه، إلى جانب اللاعبين: محمد الزعبوب (وزن 52 كغم)، محمد عبدالعزيز الوادي (57 كغم)، عبادة الكسبة وبدر سمرين (63 كغم) زياد عشيش (69 كغم)، هشام سمرين (75 كغم)، عدي الهنداوي (81 كغم)، حسين عشيش (91 كغم)، موسى جيكات (فوق 91 كغم)، ريم الشمري (51 كغم) دانيا النتشة (60 كغم) ولينا فياض في وزن 64 كغم، فيما كان مساعد المدرب عصام جابر قد عاد الى الأردن الاسبوع الماضي، بعد أن شارك في معسكر المنتخب لأكثر من أسبوع، حيث جاءت عودته لأسباب خاصة.

المحطات التأهيلية

المحطة الأولى التأهيلية إلى الأولمبياد المقررة في الصين، ويشرف على ادارتها الاتحاد الدولي المؤقت، الذي تم تشكيله برئاسة رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الياباني موراناري واتاناجي، حيث سيشرف الاتحاد على المحطة الأولى والتي تم تغيير موعدها من آخر شهر شباط (فبراير) الى مطلع شهر آذار (مارس) المقبلين، حيث سيتم في المحطة الأولى تأهيل 41 لاعبا عن القارة الآسيوية الى أولمبياد طوكيو 2020 بواقع 6 لاعبين عن أوزان 52، 57 و63 كغم، و5 لاعبين في أوزان 69، 75 و81 كغم، و4 لاعبين عن اوزان 91 وفوق 91 كغم.

وستقام خلال ذات الفترة البطولات القارية الأخرى، حيث سيتم تجميع بقية لاعبي العالم غير المتأهلين الى الأولمبياد في بطولة العالم في باريس، حيث سيتم حسم بقية البطاقات المؤهلة الى الأولمبياد.

معسكر قوي

وتشير المعلومات الواردة من معقل المنتخب المتواجد في أوكرانيا، الى قوة المعسكر التدريبي هناك الذي يتضمن على 3 تدريبات يومية، الصباحي ويرتكز على الجانب البدني، وتجري ظهرا تدريبات تكتيكية وفنية على الحلقة، أما التدريب المسائي فيكون عبارة عن نزالات ودية مع منتخبات أوكرانيا الى جانب ملاكمين من العديد من الدول الأوروبية والأميركية التي تقيم معسكراتها التدريبية في أوكرانيا تحضيرا للتصفيات القارية نحو الأولمبياد.