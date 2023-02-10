منتخب الناشئات في مرمى النيران بعد خسارتين كبيرتين أمام الهند

مهند جويلس – دقت الخسارتان الثقيلتان اللتان تعرض لهما المنتخب الوطني النسوي تحت 17 عاما أمام الهند، ناقوس الخطر في تحضيراته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي ستقام خلال نيسان (أبريل) المقبل.

وخسر منتخب الناشئات وديا من أمام ضيفه الهندي بنتيجة 0-7 في المباراة الأولى الاثنين الماضي، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة أمام المنافس ذاته بنتيجة 0-6، في مباراتين استضافهما ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ما شكل تساؤلات عديدة لدى الشارع الرياضي، حول كيفية إدارة المباريات من قبل الجهاز الفني، خصوصا أمام منافس لا يملك سمعة طيبة في الكرة النسوية بالقارة الآسيوية.

وشكلت النتيجتان الكبيرتان إرباكا لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدربة أسيل بربراوي، والتي تتطلع خلال الفترة الحالية، للوقوف على أبرز السلبيات، مع عدم ظهور أي نواحي إيجابية خلال المباراتين.

ويستضيف منتخب الناشئات مبارياته ضمن التصفيات التي ستقام بعد شهرين تقريبا، حيث حل في المجموعة الثامنة مع منتخبي إيران ونيبال، علما بأن المتصدر فقط يتأهل للدور الثاني من التصفيات، والتي ستقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وضمت قائمة “الناشئات” للمعسكر الماضي 26 لاعبة، وهن سيلين سيف، ساجدة عيسي، رنين أبو سرور، سما شنيكات، لمى الحسنات، جنة معتوق، جنان الصاحب، هيا أبو علي، زينة الداود، ليليا الساحلي، كاريس أبو طير، نور الكواليت، ميرا العطاري، مايا الشيخ، ندين البقاعين، راما الخاشوك، ليان المومني، كريستين حجازي، ملاك خضراوي، رغد النعيمي، حلا الرمامنة، ريحانة سليمان، تاليا الكردي، ليلى أبو بكر، جيدا كمال وريتال سلامة.

واستغرب عدد من المتابعين استبعاد نجمة المنتخب الوطني أروى البطاينة عن المعسكر الحالي، والتي حازت على جائزة أفضل لاعبة في بطولة غرب آسيا التي أقيمت الشهر الماضي في مدينة العقبة، علما بأن المنتخب احتل وصافة البطولة خلف المنتخب اللبناني، حيث اتضح الفراغ الكبير الذي خلفه غياب البطاينة في هجوم المنتخب.

وفي هذا الصدد، قال مدرب حراس المرمى المتخصص في الكرة النسوية رامي البشيتي، إن الوقت بين وديتي الهند وموعد التصفيات، لن يسعف اتحاد الكرة في تغيير الجهاز الفني، مفيدا بأن الخلل الأكبر في المنتخب الوطني ونتائجه السيئة في الفترة الماضية، يكمن في الإدارة الفنية غير السليمة من مدربة المنتخب.

وبين البشيتي في معرض رده على استفسارات “الغد”، أن السبب الآخر في تدهور النتائج مؤخرا في هذه الفئة السنية، هو الضعف الفني لدى العديد من اللاعبات في منتخب الناشئات، مؤكدا بأن المنتخب الهندي لا يملك سوى 3 لاعبات مميزات، واعتمد في أسلوب لعبه على الأخطاء الدفاعية المتكررة من لاعبات الخط الخلفي.

وأضاف: “يتحمل الاتحاد سبب تراجع المنتخب الوطني في الفترة الماضية، وذلك بسبب قلة دعمه للأندية من الناحية المالية في بطولات الفئات العمرية، ما يجعل تلك الأندية تعمل دون البحث بشكل أكبر عن اللاعبات الموهوبات”.

وحمل البشيتي الخسارتين للجهاز الفني بسبب عدم قراءة الخصم بالصورة المناسبة، حيث أشار في حديثه إلى أنه من المفترض أن أعطت المباراة الأولى انطباعا تاما عن مستوى المنافس، ما يجعل مدربة المنتخب تنتهج أسلوبا مختلفا في المباراة الثانية، للخروج بأقل الأضرار.

من جهته، أكد المدير الفني لفريق العروبة سهيل ياسين، أن المفاجأة أحاطت بجميع متابعي المنتخبات الوطنية والكرة النسوية، بعد الخسارتين الكبيرتين من المنتخب الهندي، نظرا لضعف المنتخب المنافس وعدم حضوره بشكل قوي على الساحة الآسيوية في السنوات الماضية.

وأشار ياسين في حديثه لـ “الغد”، إلى أن الاتحاد أخطأ بعدم تدارك الموقف عقب خسارة بطولة غرب آسيا الشهر الماضي، والظهور بأداء باهت في البطولة رغم وجود لاعبات جيدات حسب وصفه ومتابعته لهن، إلا أن الاختيارات الفنية لهم داخل المستطيل الأخضر لم تكن موفقة.

وتابع: “للمرة الأولى نتلقى مثل هذه النتائج على أرضنا وأمام منتخبات متواضعة فنيا، ويجب على الجهاز الفني تدارك الأوضاع بصورة سريعة من أجل الظهور بصورة طيبة في التصفيات رغم صعوبة المجموعة بوجود منتخب إيران المتطور، وتتوجب دراسة المنافسين بصورة أفضل في المناسبات المقبلة”.