منتخب الناشئات يتسلح بعاملي الأرض والجمهور لتجديد عهده مع اللقب

عمان – الغد – يتسلح المنتخب الوطني للناشئات بعاملي الأرض والجمهور لتجديد عهده مع لقب بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية (دون 15 عاماً) التي يستضيفها الأردن على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب بالفترة من 12 – 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ويدخل المنتخب الوطني منافسات البطولة بصفته حامل لقب النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في دبي، وهو ما يجعله يعقد العزم على إضافة إنجاز جديد يضاف إلى ما حققه سابقاً، ولكنه في الوقت ذاته يدرك طموحات المنتخبات الثلاثة المشاركة: لبنان وسوريا وفلسطين.

وأكد الجزائري عز الدين شيح المدير الفني للمنتخب الوطني على الجاهزية التامة لخوض المنافسات، وقال: باشرنا استعداداتنا نهاية شهر تشرين الأول الماضي وكانت حينها على شكل اختبارات لما يقارب 60 لاعبة تم اختيارهن ضمن قائمة أولية بعدما كان الجهاز الفني وجه الدعوة للاعبات من مختلف محافظات المملكة وممن شاركن في دوري الناشئات والمحترفات والمستوى الثاني وبعض المواهب من خارج الأندية.

وتابع: جرى تقليص هذه القائمة مؤخراً إلى 23 لاعبة بناءً على ما خرجنا به من قراءات فنية وبدنية من تلك الاختبارات، وبالتزامن مع ذلك استمرت التحضيرات بشكل إيجابي والتزام كبير وتركيز بهدف الوصول إلى الجاهزية الفنية التي تتوافق مع أهداف المنتخب الرامية للظفر باللقب.

وضمت القائمة التي استقر عليها شيح للبطولة: هديل الزوايدة، ملاك عامر، مجد محمد، تقى غازي، تولين الشويات، حبيبة عقل، حلا مرار، راما مازن، رانيا حمدان، رنيم ماهر، ريتال الشوبكي، ريتاج درباس، سار الطميزي، شهد محمد، ياسمين الأجرب، فرحة منصور، كندا التيتي، ماريا أبو طير، مرح معتز، نتالي مصاروة، نور عمر، هدى الصوري، يافا علوة.

وأكد شيح أن اختيار القائمة جاء بعد التشاور مع الجهاز الفني المعاون، وبعد الوقوف على المستوى الفني لجميع اللاعبات، مشيراً إلى أنها ضمت العديد من الأسماء المميزة من كافة الأندية.

وأضاف: تحضرنا رفقة الجهاز الفني واللاعبات لخوض المنافسات، والظهور الجيد الذي يليق بسمعة الكرة النسوية الأردنية، خاصة وأنهن يشاركن في بطولة دولية لأول مرة، وتعتبر فرصة مناسبة للتعرف على أجواء المسابقات الخارجية.

وتابع: نتطلع للمحافظة على لقب غرب آسيا للمرة الثانية على التوالي، خاصة وأن البطولة تقام بالأردن، ونمتلك الأفضلية لتحقيق ذلك، ولكننا في الوقت نفسه نحترم المنافسين الذين لا يمكن غض النظر عن أهدافهم من هذه المشاركة وأحقيتهم المشروعة بالتتويج.

وتلعب المنتخبات المشاركة في البطولة ضمن مجموعة واحدة ووفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، وبحيث يتوّج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد نقاط في الترتيب النهائي.

وسيتقابل المنتخبان الفلسطيني واللبناني في المباراة الافتتاحية عند الثالثة عصراً بتوقيت الأردن، يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما ستجمع المباراة الثانية عند السادسة مساء اليوم ذاته المنتخبين الأردني والسوري.

وستخضع جميع المنتخبات المشاركة للراحة يوم 13 ديسمبر، وفي اليوم الذي يليه يلتقي “السوري” نظيره الفلسطيني عند الثالثة عصراً، ثم لبنان والأردن عند السادسة مساءً، وعلى يخصص يوم 15 ديسمبر للراحة كذلك، لتختتم البطولة بعد ذلك يوم 16 ديسمبر بمواجهتين؛ الأولى بين لبنان وسوريا عند الثالثة عصراً، والثانية بين الأردن وفلسطين عند السادسة مساءً.