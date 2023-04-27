منتخب الناشئات يفتتح مشواره بالتصفيات الآسيوية بمواجهة نيبال

مهند جويلس



عمان- يفتتح المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 17 عاما مشواره في التصفيات الآسيوية لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثامنة، وذلك عندما يواجه منتخب نيبال عند الساعة الرابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يحتضنها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق نتيجة الفوز بفارق هدفين على الأقل، من أجل تصدر المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الإيراني، والذي بدوره تغلب في أولى مباريات المجموعة على نيبال بهدف دون رد أول من أمس.

وأنهى منتخب الناشئات تحضيراته أمس للمواجهة من خلال التدريب الأخير بإشراف المديرة الفنية أسيل بربراوي، حيث كشفت خلال المؤتمر الصحفي للتصفيات عن جاهزية المنتخب للتأهل عن المجموعة وبلوغ الدور المقبل، من أجل تحقيق الهدف الأسمى ببلوغ النهائيات الآسيوية.

وأقام “الناشئات” معسكرا تدريبا في البحرين الشهر الماضي، التقى من خلاله أصحاب الأرض في مناسبتين، حيث فاز في المبارتين بنتيجة 2-0 و3-1، علما بأنه استضاف أيضا خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بطولة غرب آسيا، وحل في المركز الثاني خلف المنتخب اللبناني، فيما يسعى المنتخب لنسيان الخسارتين الثقيلتين من الهند بسداسية وسباعية خلال شهر شباط (فبراير) الماضي في الزرقاء.

وتضم قائمة المنتخب المشاركة في التصفيات 23 لاعبة، وهن: سيلين سيف، سما شنيكات، ساجدة عيسى، لمى الحسنات، ملاك الخضراوي، جيدا كمال، حلا الرمامنة، جنان الصاحب، زينة الداود، ليليا الساحلي، ندين بقاعين، رغد النعيمي، ليلى أبو بكرا، تاليا الكردي، ريتال سلامة، كرستين حجازي، هيا أبو علي، ميرا العطاري، راما الخاشوك، أروى البطاينة، مايا عوض الله، جنة معتوق ومايا الشيخ.

وعمل الجهاز الفني بقيادة بربراوي على تصويب الأخطاء التي ظهرت في الفترة الماضية، بهدف تفاديها في الاستحقاق الأهم لمنتخب الناشئات، على أمل تحقيق الهدف المرسوم لدى اتحاد الكرة ببلوغ النهائيات القارية، وتعويض إخفاق منتخبي السيدات والشابات، واللذان لم يتمكنا من تجاوز التصفيات.

وعلى الطرف الآخر، يأمل منتخب نيبال تحت قيادة المدرب بيشنو غورنغ، بالفوز بنتيجة جيدة لإبقاء حظوظه بالمنافسة وانتظار الجولة الثالثة والأخيرة، فيما يتوقع أن يدفع بتشكيلة مكونة من: سوجاتا تامانغ، رينو ليمبو، سيتا رقية، أميتا بهول، سيمران راي، بونام، مايا ماسكي، جوما بيشواكارما، سينو باريار وبارشا اولي.

ويشارك في التصفيات 29 منتخبا، تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، يتأهل المتصدرون الثمانية للمنافسة في الدور الثاني من التصفيات ضمن مجموعتين خلال الفترة من السادس عشر ولغاية الرابع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وتتأهل أربعة منتخبات من الدور الثاني إلى النهائيات، والتي من المقرر أن تقام في إندونيسيا خلال الفترة من السابع ولغاية العشرين من شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل، وستنضم إليهم المنتخبات الثلاثة الأولى المتأهلة من بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عاما التي أقيمت في العام 2019 في تايلاند، إضافة إلى إندونيسيا المضيفة، التي ستشارك في التصفيات لكنها ستبقى بدون ترتيب خلال المنافسات.