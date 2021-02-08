منتخب الناشئات يواصل تدريباته استعدادا للاستحقاقات المقبلة

عمان – الغد – يواصل منتخب الناشئات تحت17 عاما تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب خالد لافي، استعدادا للاستحقاقات القادمة.

وأجرى المنتخب اليوم الاثنين تدريبه على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، واشتمل على تمارين تكتيكية بالجانبين الدفاعي والهجومي.

وبين لافي أن القائمة الأولية ضمت 28 لاعبة بعد متابعة دوري الناشئات، مؤكدا أن أبواب المنتخب تبقى مفتوحة لأي أسماء قد تبرز خلال البطولات المحلية بالفترة القادمة.

وأضاف: يعتبر هذا التجمع الأول للمنتخب، حيث عمدنا رفقة الجهاز الفني المعاون على زيادة الحصص التدريبية لزيادة الانسجام بين اللاعبات، وتعزيز قدراتهم الفنية والبدنية.

وختم: تشهد هذه المرحلة تدريبات بدنية وفنية مكثفة تشمل البناء من الخلف، والتمركز بالحالة الدفاعية، بالإضافة إلى دور لاعبي الوسط، وطريقة استخلاص الكرة من الخصم والتهديف.

ويشارك بالتدريبات 28 لاعبة: هديل الزوايدة، سارة الطميزي، تقى غازي، كندا التيتي، مرح عباس، نور أحمد، رنيم داود، كرستينا جوعانة، صوفيا حداد، لين دويك، دعاء الخطيب، نتالي المصاروة، راما أبو السندس، سارة جودة، أفنان حماد، ريتال الشوبكي، تولين الشويات، رانيا سلامة، حلا مرار، لامار إبراهيم، جنة معتوق، ياسمين الاجرب، هدى الصوري، مسك الردايدة، ديما الوديان، دارين أبو غربية، راما حتو، فرحه منصور.

ويضم الجهاز الفني والإداري رفقة لافي، الإدارية دينا سلامة، مساعد المدرب انشراح حياصات، مدرب الحراس بلال أبو لاوي، المسؤول الإعلامي أحمد الزاغة، المعالجة فرح أبو عرب، مسؤول اللوازم محمد حكمت.

من جهة أخرى، أجرت اللاعبة حبيبة عقل عملية بالرباط الصليبي الأمامي، بعد أن تعرضت للإصابة إبان مشاركتها بالتدريبات خلال الفترة الماضية، حيث ستغيب عن الملاعب لمدة 4 شهور تقريبا.

وقام الجهاز الفني والإداري ولاعبات المنتخب بزيارة عقل بعد إجرائها للعملية الجراحية، متمنيين لها السلامة والعودة سريعا إلى الملاعب.