منتخب الناشئات يواصل تدريباته استعدادا لغرب آسيا

عمان – الغد – يواصل منتخب الناشئات تحت 15 عاما لكرة القدم تدريباته اليومية، استعداد لبطولة غرب آسيا الثانية، التي تقام بالفترة من 12 – 16 كانون الأول (ديسمبر) الحالي في الاردن.

وأجرى المنتخب تدريبه الاخير بقيادة المدرب عز الدين شيح، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب وبمشاركة جميع اللاعبات، واشتمل التدريب على الكرات الثابتة، الى جانب بعض الجمل الفنية بالشقين الدفاعي والهجومي.

وتقام البطولة على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة نظيره السوري عند السادسة مساء الخميس الموافق 12 الجاري، ثم لقاء لبنان بذات التوقيت السبت 14 منه، ويختتم مشواره امام فلسطين الإثنين 16.

وحسب نظام البطولة، تتنافس الفرق المشاركة ضمن مجموعة واحدة، ويتوج باللقب المنتخب الحاصل على أعلى نقاط.