منتخب الناشئين للكرة الطائرة يواصل الاستعداد للبطولة العربية

خالد المنيزل

عمان – قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة ابراهيم فيليب، انه ستتم تصفية واختيار لاعبي المنتخب الوطني للناشئين بالكرة الطائرة، قبل نهاية شهر نيسان (ابريل) المقبل، بهدف المشاركة في البطولة العربية للناشئين، المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وبين فيليب، ان خطة اتحاد اللعبة التطويرية تسير وفق المعتمد لها، حيث يوجد الآن 3 منتخبات للفئات العمرية تواصل التدريب، وهي منتخبات الشباب والأشبال والناشئات، وستكون نواة المنتخبات الوطنية خلال العامين المقبلين.

وكان فيليب والجهاز الفني المكون من المدربين رائد الحمود ووليد العسود وسمير سلايمة، قد اختاروا 21 لاعبا لهذه الغاية قبل شهرين وهم: عبدالله النادي ووفاء أبوطوق وخالد أبو حور وعبدالكريم مرعي وصالح الطيراوي (شباب الحسين)، جميل محمد ومعاذ جميل ومحمد الذيبة وزيد الشافعي واحمد العوضات (البقعة)، جمال مقابلة وعبدالرحمن وديان (صما)، محمد مرجان ومحمد شناعة (الكرمل)، محمد شاكر وعمر فهد (عيرا)، فهد سعيفان وبديع نادر (الوحدات)، محمد مقبل ومؤيد محمد وعامر الزركية (العودة).

وأوضح إداري المنتخب سمير السلايمة ان المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب، تواصل تدريباتها بمعدل تدريبين أسبوعيا، ستتم زيادتها بعد شهر رمضان المبارك.

وبين نائب رئيسة الاتحاد العميد جهاد قطيشات، أن اللجنة المؤقتة والمنتخبات الوطنية قد اطلعت على خطة إعداد المنتخبات الوطنية التي ستستمر دون توقف، لأن هذه المنتخبات ستمثل الأردن في البطولات الخارجية المختلفة، وأضاف أن اللجنة المؤقتة ستلبي احتياجات المنتخبات الوطنية والتي تقدم بها فيليب، في المرحلة المقبلة.

يذكر ان منتخب الناشئات يستعد للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في المغرب، والتي لم يحدد موعدها من قبل الاتحاد العربي، بعدما تأجلت في العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان اتحاد اللعبة قد طالب الجهاز الفني باستمرار تدريبات المنتخب المنتخب الوطني للشباب ليكون نواة للمنتخب الوطني الأول، ويتكون منتخب الشباب من اللاعبين مواليد 2001 وأبرزهم محمد النقيب، أسامة مرعي، راكان السمال، إبراهيم خنفر، زياد أبو حية، فهد نعمان، أحمد نافز، ميكائيل ابراهيم، محمود الصقر، عبدالرحمن الخصاونة، معتز الخصاونة، لؤي المدني، هشام الفاهوم.

البطولة العربية للاندية

من ناحية ثانية، تنتهي مساء اليوم الخميس فترة التسجيل للمشاركة في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري التاسعة والثلاثين، المقرر إقامتها في البحرين خلال الفترة من 18 إلى 29 آذار (مارس) المقبل، والتي تغيب عنها الأندية الاردنية، بعد اعتذار وادي موسى والكرمل والوحدات وشباب الحسين عن عدم المشاركة، لعدم جاهزيتها الفنية وارتفاع كلفة المشاركة.

وأكد 12 ناديا يمثلون 7 دول عربية، مشاركتها في البطولة، والأندية هي الأهلي (المستضيف) ودار كليب من البحرين، الأهلي والهلال من السعودية، خيبل والشعلة من اليمن، البيشمركة والبحري من العراق، السلام من سلطنة عمان، الكويت من الكويت، الأهلي وطرابلس من ليبيا.