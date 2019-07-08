منتخب الناشئين يتدرب بصفوف مكتملة قبل لقاء السعودية

عمان – الغد – أنهى منتخب الناشئين تحت 15 لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية، لمواجهة نظيره السعودي عند الرابعة عصر غد الثلاثاء 9 تموز على ستاد الأمير محمد، ضمن الدور النهائي لبطولة غرب آسيا المقامة بالاردن.

وأجرى المنتخب تدريبه الرئيسي مساء الاثنين بصفوف مكتملة، على ملعب جامعة العلوم التطبيقية، بقيادة المدرب خليل فطافطة والجهاز الفني المعاون.

وركز الجهاز الفني على العديد من الجوانب التكتيكية، الى جانب الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء.

وكان الجهاز الفني عقد محاضرة مسائية في مقر إقامته، تحدث خلالها عن أهم النقاط الفنية “للسعودي”، وشدد على ضرورة التقيد بالتعليمات التي تخص المباراة.

ولحساب نفس الدور، فاز أمس منتخب السعودية على نظيره السوري 3-0، فيما انتهت باقي مباريات تحديد المراكز بفوز العراق على البحرين 3-1، وتغلب الكويت على لبنان 2-1.