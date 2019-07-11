منتخب الناشئين يتغلب على سورية ويستقر ثانياً في “غرب آسيا”

عمان-الغد- تغلب المنتخب الوطني للناشئين على نظيره السوري 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، ضمن بطولة غرب آسيا، المقامة بالاردن.

وتوج المنتخب السعودي بلقب النسخة السابعة من البطولة، فيما حصل النشامى على المركز الثاني، وسوريا ثالثاً.

وحصل لاعب المنتخب أدهم الرفاعي، على جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

وسجل للمنتخب عبد القادر العالم، فيما أحرز للمنتخب السوري المدافع بالخطأ في مرماه د39.

وجاءت بداية المباراة بأفضلية نسبية للمنتخب، وبدأ الضغط بعد منتصف الملعب مع استحواذ ملحوظ على الكرة، لكن دون خطورة تذكر على المرمى، ومن هجمة مضادة عكسية سدد اللاعب السوري كرة استقرت بين يدي الحارس الشلة د7.

مع استمرار الضغط للمنتخب استطاع العالم إحراز الهدف الأول، بعد أن استحوذ على الكرة من منتصف الميدان، وتقدم نحو المدافعين وسدد كرة استقرت داخل الشباك، معلنا بها الهدف الأول.

وأرسل اللاعب السوري كرة طويلة خلف المدافعين، حاول سمارة أن يبعدها عبر رأسية، إلا أنها استقرت بالمرمى عن طريق الخطأ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

مع بداية الشوط الثاني، تقدم منتخبنا في الثلث الهجومي من الملعب، وضغط عبر الاطراف من خلال العزايزة والبديل الأيوب، وكاد أن يسجل هدف التقدم من تسديدة قوية للعزازمة أبعدها الحارس الى ركلة ركنية د51.

وزاد الضغط الهجومي لمنتخبنا مع تراجع واضح “للسوري”، وتقدم الحجبي من الجهة اليسرى، وسدد كرة ارتدت من القائم الأيمن، لتعود نحو العالم الذي تعامل معها بهدوء مسجلا الهدف الثاني، وحاول المنافس تعديل النتيجة عبر تسديدة علت العارضة بقليل د78.

وقبل نهاية المباراة تعرض اللاعب السوري أثناء هجمة سريعة للاعب الجدي، ما أحدث احتكاكا بين اللاعبين على أثرها، مما اضطر الحكم لطرد أيهم هشام والسوري علي الرينا، واستمرت دقائق اللعب دون خطورة تذكر على المرميين، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب 2-1.