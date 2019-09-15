منتخب الناشئين يجري تدريباً استشفائياً

عمان – الغد – أجرى منتخب الناشئين تحت 16 عاماً لكرة القدم تدريباً استشفائياً، عقب مباراته التي جمعته أمس السبت مع نيبال، وتغلب بها 7-0، في افتتاح مشواره بالتصفيات الآسيوية لحساب المجموعة الأولى.

وجرت الحصة التدريبية على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بإشراف مدرب اللياقة محمد جتكر، حيث أشرف الجهاز الطبي على علاج بعض اللاعبين، الذين تعرضوا لكدمات بسيطة خلال لقاء الأمس.

ويلتقي المنتخب نظيره السريلانكي، عند الثامنة مساء الأربعاء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ولحساب نفس المجموعة، تغلبت الكويت على سريلانكا، بهدفين مقابل لا شيء.

في المقابل، تواجه سريلانكا منتخب طاجيكستان عند الخامسة عصر غد الاثنين، فيما يلتقي الكويت ونيبال عند الثامنة مساء على ذات الملعب.