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منتخب الناشئين يخسر أمام طاجكستان بالتصفيات الآسيوية

منذ 20 دقيقة
منتخب الناشئين لكرة القدم - (من المصدر)

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عمان- خسر منتخب الناشئين لكرة القدم أمام منتخب طاجكستان بنتيجة 5-2 في المباراة التي جرت الأحد على ستاد الامير محمد بالزرقاء في ختام منافسات المجموعة الاولى بالتصفيات الاسيوية.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب الناشئين عند النقطة السابعة فاقداً فرصة التأهل إلى النهائيات، فيما تأهل منتخب طاجكستان إلى النهائيات بعد أن أنهى منافسات المجموعة متصدراً برصيد 12 نقطة.
يشار إلى أن المجموعة الأولى ضمت منتخبات طاجكستان والأردن والكويت ونيبال وسيريلانكا قبل أن يعتلي منتخب طاجكستان الصدارة.-بترا

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