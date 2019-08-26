عمان – الغد – حقق منتخب الناشئين تحت 16 عاماً لكرة القدم، فوزاً كبيراً على نظيره المالديفي بنتيجة 9-0 في المباراة التي جرت أمس الأحد على ملعب أكاديمة اسباير، في افتتاح مشواره ببطولة قطر الرباعية.

وأحرز أهداف المنتخب، كل من اللاعبين: عبد القادر العالم في الدقيقة 45، وأدهم الرفاعي بالدقيقتين (50،52)، وعلي العزايزة في الدقيقة 55، وأيهم هشام بالدقيقة 59، وصهيب القاضي عند الدقيقة 65، وإبراهيم الجدي في الدقيقة 81، ونجم الأيوب بالدقيقة 83، ومحمد عبيدات بالدقيقة 90.

ويلتقي المنتخب نظيره القطري بمباراته الثانية بالبطولة، عند الساعة 7:00 مساء يوم غد الثلاثاء على ذات الملعب.