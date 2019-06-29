منتخب الناشئين يصعد تحضيراته لغرب اسيا

عمان – الغد – صعّد منتخب الناشئين تحت 15 تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً لبطولة غرب آسيا، التي تنطلق في الأردن الاثنين المقبل، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وأجرى المنتخب تدريبه الجمعة 28 حزيران (يونيو) ، على ملعب البطولة، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب خليل فطافطة، على البناء من الخلف، الى جانب اللعب تحت الضغط.

ودخل المنتخب عقب التدريب في أحد فنادق العاصمة عمان، مع بدء فعاليات البطولة رسمياً.

ويبدأ المنتخب مشواره في البطولة، بلقاء نظيره العماني عند السابعة مساء الإثنين المقبل، ويلاقي منتخب فلسطين ذات التوقيت مساء الجمعة 5 من الشهر ذاته، ضمن مباريات الدور الأول.