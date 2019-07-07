منتخب الناشئين يصعد تحضيراته لمواجهة السعودية

عمان – الغد – صعّد منتخب الناشئين تحت 15عاما لكرة القدم تحضيراته الفنية، لمواجهة نظيره السعودي، عند الرابعة عصر الثلاثاء على استاد الأمير محمد، ضمن الدور النهائي لبطولة غرب آسيا المقامة بالاردن.

وأجرى المنتخب اليوم الأحد ، حصة تدريبية صباحية على ملعب جامعة العلوم التطبيقية، بقيادة المدرب خليل فطافطة والجهاز الفني المعاون.

وركز الجهاز الفني خلال التدريب على بعض الجوانب التكتيكية، في الشقين الدفاعي والهجومي.

ويقام الدور النهائي من البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحضور سوريا والسعودية الى جانب النشامى، حيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى نقاط.

ولحساب نفس الدور، يلتقي عند الرابعة عصر اليوم السعودية وسوريا، وتستكمل باقي مباريات البطولة عند السابعة بلقاء العراق والبحرين، وتختتم عند العاشرة مساء بمواجهة منتخبي الكويت ولبنان.