منتخب الناشئين يصل الدوحة ويباشر تدريباته

عمان – الغد – وصل وفد منتخب الناشئين تحت 16 عاماً لكرة القدم الى العاصمة القطرية “الدوحة”، للمشاركة في البطولة الرباعية، في إطار استعداداته لخوض غمار التصفيات الآسيوية منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل بالاردن.

وأجرى المنتخب تدريباً استشفائياً للتخلص من آثار إرهاق السفر، بإشراف مدرب اللياقة محمد جتكر، حيث ركز رفقة الجهاز الفني على تمارين الإطالات والجري الخفيف.

وتقام المباريات على ملعب أكاديمية اسباير، حيث يبدأ المنتخب مشواره في البطولة، بمواجهة نظيره المالديفي عند الرابعة عصر يوم غد الأحد، ويقابل المستضيف قطر عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء، ويختتم مشاركته بمواجهة اندونيسيا عند الساعة الرابعة عصر الخميس المقبل.

وحسب نظام البطولة يتوج باللقب المنتخب الحاصل على أعلى نقاط من المباريات الثلاث.