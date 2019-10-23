منتخب الناشئين يفتتح المشاركة الاردنية في بطولة العالم للكراتيه “الخميس”

عمان – الغد – تستهل المنتخبات الوطنية للكراتيه يوم غد الخميس، مشاركتها في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً، والتي تستضيفها العاصمة التشيلية “سانتياغو” بمشاركة 1600 لاعباً ولاعبة يمثلون 96 دولة.

وقرر الاتحاد الدولي للكراتيه تعديل جدول المنافسات في بطولة العالم، بسبب الظروف غير المستقرة التي تشهدها تشيلي في الوقت الحالي، حيث ستقام يوم غد الخميس منافسات فئة الناشئين ويوم الجمعة فئة الشباب، على أن تقام فئة تحت 21 عاماً يوم السبت، حيث ستقام نزالات الميدالية البرونزية والنهائيات لكل فئة في نفس اليوم.

وسيظهر من جانب المنتخب الوطني للناشئين يوم غد الخميس كل من اللاعبين: لين منصور (وزن تحت 47 كغم) وسعيد النجار (وزن تحت 52 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 70 كغم) وإبراهيم شمعون (وزن فوق 70 كغم).

وأقيمت يوم أمس الثلاثاء قرعة البطولة والتي أسفرت عن مواجهة اللاعبة لين منصور في دور الـ 32 مع الفائزة من نزال الفنزويلية كلودمار ماستر جراترول والأوكرانية آندريفا فاليريا.

بدوره، سيلتقي سعيد النجار في دور الـ 32 مع الفائز من نزال الكولومبي خوان كاميلو والروسي أخمدوف، كما سيلتقي في الدور ذاته اللاعب محمد الجعفري مع السعودي أحمد المالكي، وسيلتقي اللاعب إبراهيم شمعون مع التركي قدير فرقان في الدور ذاته.

ويتطلع نجوم المنتخبات الوطنية (الناشئين والشباب وتحت 21 عاماً) إلى تحقيق أفضل الإنجازات في بطولة العالم، لاسيما بعد النتائج الرائعة التي حققوها في الأشهر القليلة الماضية، والتي شهدت حصولهم على 13 ميدالية ملونة في بطولة آسيا و14 ميدالية ملونة في جولتين من بطولة الدوري العالمي والعديد من الانجازات الآخرى.