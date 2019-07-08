منتخب الناشئين يلاقي السعودية في “غرب آسيا”

عمان – الغد– يلتقي منتخب الناشئين تحت 15 عاما لكرة القدم مع نظيره السعودي، عند الساعة 4 عصر اليوم على ستاد الأمير محمد، في صراع حاد على صدارة المجموعة الأولى في ثاني مباريات الدور الثاني لبطولة اتحاد غرب آسيا السابعة للناشئين برعاية البنك العربي.

ويلتقي العراق مع عُمان عند الساعة السابعة مساء لحساب المجموعة الثانية، فيما يلتقي المنتخب الكويتي مع فلسطين عند الساعة العاشرة مساء لحساب المجموعة الثالثة.

ويسعى منتخب الناشئين إلى عرقلة السعودية التي فازت على سورية 3-0 في انطلاق منافسات الدور الثاني، ليبقي آماله مشتعلة في المنافسة على اللقب. في المقابل، ستبذل السعودية جهدها لحسم معركتها الأخيرة والتتويج بلقب البطولة التي تلعب بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

سجل أهداف المنتخب السعودي وليد صابر (14)، صالح البرناوي (63) وفواز مهنا (89).

وعلى الملعب عينه، فاز العراق على البحرين 3-1، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية للدور الثاني.

سجل للعراق علي رحيم (49)، عباس عادل (66) وأحمد جواد (86) فيما سجل للبحرين علي حسين طرادة (72).

وأكد مدرب البحرين راشد الدوسري أن العراق استحق الفوز معربا عن رضاه على أداء فريقه ” ظهرنا بمستوى جيد مقارنة بفترة الإعداد البسيطة وتحضيراتنا مستمرة لمباراة عُمان ونترقب نتيجة العراق أمام عُمان غدا وان شاء الله نقدم أداء يرضي الجميع”.

وضمن منافسات المجموعة الثالثة، خسر المنتخب اللبناني أمام نظيره الكويتي 2-1، وهي الخسارة الثالثة للبنان في البطولة.

سجل للكويت جراح الهلالي (21) وسامر الصوليلي (39)، وللبنان (أحمد القندري خطأ في مرمى فريقه 92).

وأعرب مدرب منتخب لبنان هاغوب ديميرجيان عن رضاه على أداء الفريق أمام الكويت مؤكدا أن الهدفين نتيجة هفوات فردية مشيدا بالأداء الجماعي للفريق وخاصة في الشوط الثاني.

وأضاف “سيطرنا على مجريات اللعب في الشوط الثاني لكننا لم نتوفق بتسجيل أكثر من هدف، وأظهر الفريق تقدما ملحوظا في أدائه اعتبارا من المباراة الأولى أمام سورية وصولا لمواجهة الكويت وان شاء الله سنكمل في الصعود التدريجي أمام البحرين.

واعتبر ديميرجيان أنه بطولة غرب آسيا بمثابة معسكر خارجي للفريق للوقوف على أدائه استعدادا للظهور بأفضل صورة في التصفيات الآسيوية المقبلة.