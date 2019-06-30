منتخب الناشئين ينهي تحضيراته لمواجهة نظيره العماني

عمان – الغد – أنهى منتخب الناشئين ت15 لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره العماني، عند السابعة مساء غدٍ الإثنين ، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في افتتاح مشواره في بطولة غرب آسيا.

وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الأحد على ملعب جامعة العلوم التطبيقية، بقيادة المدرب خليل فطافطة، وأظهر اللاعبون جاهزية فنية وبدنية عالية، مما يعزز خيارت الجهاز الفني لانتقاء التشكيلة المناسبة لخوض اللقاء.

وتحدث فطافطة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة “تعتبر هذه المسابقة مهمة جداً كونها تسبق التصفيات الآسيوية، ونطمح للظهور بصورة مشرفة من خلالها، لكن الأهم هو استعدادنا للإستحقاق الرسمي القادم”.

ووجه فطافطة الدعوة للجماهير الأردنية لمساندة المنتخب في الملعب، خاصة وأن البطولة تقام في الأردن.

وسبق التدريب محاضرة بعنوان التصور العقلي القاها الدكتور عايد زريقات من الجامعة الاردنية، واشتملت على الجوانب النفسية لممارسي الرياضة.