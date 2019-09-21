منتخب الناشئين يواجه طاجيكستان في التصفيات الآسيوية

عمان – الغد – يواجه منتخب الناشئين تحت 16 عاما لكرة القدم، نظيره طاجيكستان، عند الثامنة مساء غدٍ الأحد على “ستاد الأمير محمد”، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية، المؤهلة الى نهائيات القارة 2020 في البحرين.

ولحساب نفس المجموعة، يلاقي منتخب نيبال نظيره السريلانكي، عند الخامسة عصر نفس اليوم، وعلى ذات الملعب، ويحتاج المنتخب للفوز في المباراة، ليصعد مباشرة الى النهائيات القارية، بعيداً عن حسابات الإستقرار بين أفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني.

وأجرى المنتخب اليوم السبت تدريباً استشفائياً على ملعب جامعة العلوم التطبيقية، عقب مباراته التي جمعته مع الكويت وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تخلل التمرين تطبيق بعض الجمل الفنية التكتيكية، استعداداً لمواجهة الغد أمام طاجيكستان.

وأكد الجهاز الفني بقيادة المدرب خليل فطافطة في حديثه مع اللاعبين، أهمية الفوز على طاجيكستان للحصول على بطاقة التأهل، كما استمع اللاعبون لمحاضرة عن الإعداد الذهني، ألقاها الاستاذ الدكتور إياد مغايرة.

ويعتلي منتخب طاجيكستان سلم ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، متقدما على منتخبنا (7) نقاط، الذي استقر ثانيا أمام الكويت (5) نقاط، نيبال نقطة وحيدة، فيما بقي سريلانكا خالي الوفاض.

ويتأهل الى النهائيات صاحب المركز الأول من المجموعات الـ 11، الى جانب افضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وفي حال حصول الدولة المستضيفة -البحرين- على إحدى بطاقات التأهل المباشر، فإن صاحب المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل.