منتخب الناشئين يواصل تحضيراته لبطولة قطر الرباعية

عمان – الغد – يواصل منتخب الناشئين تحت 16 عام لكرة القدم، تدريباته اليومية بقيادة المدرب خليل فطافطة، استعداداً لبطولة قطر الرباعية، والتي تأتي في اطار التحضيرات لخوض التصفيات القارية منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل بالاردن.

ويشارك المنتخب بالبطولة الرباعية في “البلد المضيف” قطر الى جانب منتخبات المالديف واندونيسيا، بالفترة من 23 حتى 29 آب (اغسطس) الحالي.

ويجري المنتخب تدريباته على “ستاد الأمير محمد” بالزرقاء، وملعب “البولو” في مدينة الحسين للشباب، ويركز الجهاز الفني خلالها على الجوانب البدنية والفنية، في الشقين الدفاعي والهجومي.

ويلتقي عند الخامسة عصر اليوم الأحد، منتخبي الناشئين والشباب على ملعب جامعة العلوم التطبيقية.

وكان المنتخب الجزائري اعتذر عن عدم الحضور الى الاردن، لإقامة مباراتين وديتين مع “الناشئين”، لظروف تتعلق بحجوزات الطيران.