منتخب الناشئين يواصل تدريباته الفنية والبدنية

عمان – الغد – يواصل منتخب الناشئين مواليد 2006 – 2007 لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية، بإشراف المدير الفني للفئات العمرية أليكس جيتزي.

وأجرى المنتخب تدريبه أول من أمس، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما اقيمت الحصة الثانية أمس على ذات الملعب، للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

ويعد هذا التجمع الثاني للمنتخب، بعد انتقاء اللاعبين من أكاديمية الموهوبين التابعة لاتحاد كرة القدم، حيث تتطلع الدائرة الفنية الى استمرارية التدريبات، تأهبا لأول استحقاق رسمي للفريق العام القادم.

ويضم الجهاز الفني والإداري إلى جانب جيتزي، مدير المنتخب خالد الحلايقة، المدرب عماد رشاد، مساعد المدرب حسن عبدالفتاح، مدرب الحراس محمد عيسى، المعالج علي جرادات، مسؤول اللوازم مالك الزعبي.

ويشارك بالتدريبات 27 لاعبا: سليمان منصور، عبدالله الشقران، حامد الصميعات، مهيب القودة، يامن الأبطح، عبادة ثليجة، محمد البيطار، علي النعيمي، محمد العلاونة، أحمد رفيد، محمد الطرايرة، أحمد أشرف، عبدالله هواش، صالح نصيرات، أيهم السماسرة، تيسير العالم، أمين أبو خليفة، موسى القريوتي، عبد الرحمن الخضور، قيس خليفات، عدنان الخطيب، سالم أبو دية، أيهم الخالدي، أحمد الحياري، عبدالرحمن سقا الله، عمر الخوالدة، إبراهيم صبرة.