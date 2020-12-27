منتخب النرويج للتايكواندو يختتم معسكره التدريبي في الأردن

عمان – اختتم المنتخب النرويجي للتايكواندو، معسكره التدريبي الذي اقامه في العاصمة عمان، واستمر لثلاثة اسابيع، في اطار تحضيراته للتصفيات الرسمية الأوروبية المقبلة المؤهلة للاولمبياد.

وغادر المنتخب النرويجي عمان، بعد معسكر مشترك مع المنتخب الوطني، اقيم في احد فنادق العاصمة عمان، وتخلله تدريبات ومباريات مشتركة.

وأكد الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لوكالة الانباء الاردنية (بترا)اليوم الاحد، أن المعسكر المشترك حقق أهدافه المرجوة، من خلال الاستفادة الفنية التي حصل عليها لاعبو المنتخب نتيجة الاحتكاك مع لاعبي منتخب النرويج الذين اقاموا في الأردن نحو ثلاثة اسابيع، قبل أن يغادروا عمان قبل ثلاثة ايام.

وأشار العبداللات الى أن المنتخب الوطني كان بحاجة لتدريبات مشتركة ومباريات، في ظل ابتعاده منذ فترة طويلة عن المباريات والمشاركات الخارجية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ليأتي المعسكر المشترك مع منتخب النرويج ليحقق الاهداف، ويمنح اللاعبين فرصة خوض تدريبات ومباريات قوية.

وكشف الناطق الاعلامي عن التوجه لاستضافة منتخبات أخرى في عمان، أو العمل على تنظيم معسكرات تدريبية للمنتخب في تركيا أو روسيا، خلال الشهر المقبل، في حال سمحت الظروف بذلك.

يشار إلى أن منتخب التايكواندو، يستعد للتصفيات الآسيوية التي تقام في عمان خلال شهر اذار المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو العام المقبل.