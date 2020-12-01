منتخب النشامى في المركز 95 عالميا

عمان – الغد- احتل المنتخب الوطني لكرة القدم، المركز 95 عالميا، وفق التصنيف الصادر أخيرا عن الاتحاد الدولي “فيفا”.

وتقدم منتخب النشامى بعد هذا التصنيف مركزين، حيث احتل في التصنيف قبل الأخير المركز 97، قبل أن يتقدم في آخر تصنيف للمركز 95 بعد أن جمع 1244 نقطة.وجاء هذا التقدم، بعد أن فاز المنتخب على نظيره السوري وديا، وتعادل مع العراق خلال معسكر دبي الأخير. واحتل المنتخب الوطني المركز 12 عربيا و15 آسيويا، فيما احتل منتخب بلجيكا الصدارة العالمية برصيد 1780 نقطة. وكان منتخب اليابان احتل المركز الأول آسيويا و27 عالميا، برصيد 1502 نقطة، واحتل منتخب تونس الأول عربيا و26 عالميا برصيد 1503 نقطة، فيما احتل منتخب السنغال المركز الأول افريقيا و20 عالميا برصيد 1558 نقطة. –(أخبار النجوم)

مقالات ذات صلة