منتخب النشامى يبدأ تدريباته في دبي بصفوف مكتملة – صور

عمان – الغد – بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، يوم أمس الخميس، تدريباته الفنية والبدنية، بصفوف مكتملة، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه النشامى في إمارة دبي حتى 16 شباط (فبراير) المقبل في إطار التحضيرات لاستكمال تصفيات المونديال آواخر آذار (مارس) المقبل.

وأجرى المنتخب تدريباً على ملاعب الاتحاد الإماراتي، بحضور كافة اللاعبين الـ29 المتواجدين في قائمة النشامى، مع التحاق عامر شفيع بالتجمع قادماً من أبو ظبي، استعداداً لخوض عدد من المباريات الودية، أمام طاجيكستان يومي 1 و5 شباط (فبراير) ، وأوزبكستان 15 من الشهر ذاته.

كما التحق بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، البلجيكي لوك نيلس، مدرباً للمهاجمين، ليشغل موقع المدرب أحمد هايل، والذي كان قد تسلم في وقت سابق الإدارة الفنية للمنتخب الرديف (تحت 23).

ويتمتع نيلس بمسيرة حافلة في كرة القدم، لاعباً ومدرباً، في إنجلترا وهولندا وبلجيكا، ما يعزز التطلعات الفنية للاتحاد الأردني لكرة القدم، والتي ترتكز على صقل وتطوير لاعبي المنتخب الوطني، وإضافة المزيد من الخبرات النوعية للنشامى، سعياً للمضي قدماً بتصفيات كأس العام 2022، وضمان الحضور في نهائيات آسيا 2023 بالصين.

ويضم وفد المنتخب الوطني اللاعبين: أحمد عبد الستار، عبدالله الفاخوري، محمود الكواملة، طارق خطاب، يزن العرب، هادي الحوراني، رواد أبو خيزران، مهند خيرالله، فراس شلباية، إحسان حداد، سالم العجالين، محمد الدميري، يوسف أبو الجزر، نور الروابدة، أحمد سمير، سعد الروسان، فضل هيكل، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش، إبراهيم سعادة، أنس حماد، أحمد عرسان، زيد أبو عابد، محمد أبو زريق، يزن النعيمات، حمزة الدردور، محمد وائل الزعبي وعلي علوان، إلى جانب شفيع.

ويأتي معسكر المنتخب الوطني في دبي، بدعم مباشر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والذي تكفل بإقامته، في إطار اهتمام سموه بمنتخب النشامى.

يذكر أن المنتخب الوطني يستقر حالياً في المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، وأخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة.

ويتأهل أبطال المجموعات الثمان إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الحاسم من التصفيات، والذي ينطلق في أيلول (سبتمبر) المقبل، مع ضمان مشاركتهم أيضاً في كأس آسيا 2023.. فيما تخوض باقي المنتخبات غير المتأهلة، تصفيات تأهيلية للنهائيات القارية.