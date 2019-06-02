عمان – الغد – بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، استعداداً للقاء سلوفاكيا واندونيسيا ودياً، يومي 7 و11 الشهر الحالي، في اطار التحضيرات لتصفيات كأس العالم 2022.

واجرى المنتخب تدريبه الاول مساء السبت ، على ملعب الامير حسين في السلط، بحضور (18) لاعباً من قائمة الـ(26) التي اعلن عنها الجهاز الفني مؤخراً، مع غياب لاعبي الفيصلي والرمثا لارتباطهم بخوض نهائي كأس الاردن – المناصير-.

في المقابل، يجري المنتخب مساء اليوم الاحد على ستاد عمان، تدريباً بصفوف مكتملة، مع التحاق كافة اللاعبين الـ(26)، على ان تتواصل التحضيرات حتى مساء الثلاثاء القادم، قبل ان يتوجه الاربعاء 5 حزيران الى براتيسلافا، تأهباً للقاء سلوفاكيا الجمعة المقبل، ثم يعود النشامى الى عمان لاستقبال اندونيسيا 11 الجاري مع ختام المعسكر.

وينتظر ان يسبق تدريب اليوم الذي يقام بحضور وسائل الاعلام، لقاء يجمع المدرب فيتال مع لاعبي المنتخب الاولمبي، للحديث عن تفاصيل المرحلة المقبلة، وتطلعات النشامى للاستعانة بالوجوه الشابة خلال الاستحقاقات القادمة.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين: عامر شفيع، معتز ياسين، احمد عبد الستار، عبدالله الفاخوري، طارق خطاب، براء مرعي، احمد صغير، سليم عبيد، يزن العرب، مهند خيرالله، سالم العجالين، فراس شلباية، احسان حداد، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، احمد سمير، سعيد مرجان، موسى التعمري، يوسف الرواشدة، ياسين البخيت، مصعب اللحام، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عمر هاني، بهاء فيصل وحمزة الدردور.

ويأتي معسكر النشامى ضمن ايام الفيفا، في اطار التحضيرات لخوض التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات آسيا 2023 في الصين.

وتسحب قرعة التصفيات منتصف تموز القادم، على ان تبدأ المنافسات مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل.