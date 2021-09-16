منتخب “النشامى” يتقدم للمركز 93 عالمياً

عمان-الغد- تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم مركزين على لائحة التصنيف الدولي الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس، ليصبح في المركز 93 عالمياً.

وحصل منتخب النشامى في التصنيف الجديد على 1245 نقطة، متقدم من المركز 95 إلى المركز 93 عالميا، كما احتل المركز 14 آسيويا.

وخاض المنتخب الوطني في الشهر الحالي مواجهتين وديتين في دولة البحرين أمام هاييتي والبلد المستضيف، فتلقى الخسارة في مواجهته الأولى بهدفين دون رد، وتغلب على شقيقه البحريني بهدفين لهدف.

ويستعد المنتخب الوطني إلى استضافة دورة ثلاثية في العاصمة عمان الشهر المقبل، ويقابل خلالها منتخبي أوزبكستان وماليزيا، قبل أن يواجه في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) منتخبي كوسوفو وبيلاروسيا.

وتأتي تلك التحضيرات استعداداً لخوض غمار بطولة كأس العرب (الدوحة 2021) المقرر إقامتها في أواخر العام الحالي، إذ وقع منتخب “النشامى” في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات المغرب، السعودية وفلسطين.