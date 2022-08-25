منتخب النشامى يحافظ على المركز 86 عالميا

حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على مركزه 86 عالميا، وفق التصنيف الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وبقي منتخب “النشامى” في المركز 13 على الصعيد الآسيوي، والمركز 11 عربيا، وذلك لعدم خوضه أي لقاء ودي أو رسمي خلال الفترة الماضية، وذلك منذ تأهله لنهائيات كأس آسيا في التصفيات التي أقيمت في الكويت خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي.

ومن المنتظر أن ينظم اتحاد الكرة دورة رباعية الشهر المقبل، بمشاركة المنتخب الوطني ومنتخبات سورية، العراق وسلطنة عمان، وذلك خلال فترة التوقف الدولية المعتمدة.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يقوده حاليا العراقي عدنان حمد، يبحث حاليا عن التحضير بقوة، للمشاركة في نهائيات آسيا 2023 التي لم يحدد موعدها حتى الأن، إلى جانب المنافسة لاحقا على التأهل لمونديال 2026 في ظل ارتفاع فرص وصولنا للمونديال في ظل رفع عدد الفرق المتأهلة إلى 48 منتخبا.