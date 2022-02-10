منتخب “النشامى” يحافظ على المركز 90 عالميا

عمان – الغد – حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم، على المركز 90 في التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” اليوم الخميس.

وأصبح رصيد منتخب “النشامى” 1259.84 نقطة، محتلا المركز الحادي عشر عربيا، والثالث عشر آسيويا.

وخاض المنتخب الوطني مبارتين وديتين في معسكره الأخير، والذي أقيم في إمارة أبو ظبي، إذ تغلب على المنتخب النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز على منتخب جنوب السودان بهدفين لهدف، في مباراة تدريبية لم تدخل في حسابات التصنيف الدولي.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض تصفيات كأس آسيا (الصين 2023)، بانتظار معرفة منافسيه في القرعة التي ستسحب في الرابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) الحالي، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتواجد منتخب “النشامى” في المستوى الأول رفقة أوزبكستان، قيرغزستان، البحرين، فلسطين والهند، وضم المستوى الثاني كلا من طاجيسكتان، تايلند، الفلبين، الكويت، تركمنستان، ميانمار، فيما جاء في المستوى الثالث منتخبات هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، ماليزيا، جزر المالديف وسنغافورة، وأخيرا المستوى الرابع الذي جاءت به منتخبات نيبال، منغوليا، بنغلادش، سيريلانكا، إندونيسيا وكمبوديا.

ويسعى المنتخب الوطني بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد، للوصول إلى النهائيات الآسيوية للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن شارك في نسخ 2004، 2011، 2015، 2019.