منتخب النشامى يشارك في دورة ودية ثلاثية بالبحرين الشهر المقبل

عمان – الغد – يشارك المنتخب الوطني لكرة القدم، في دورة ودية ثلاثية مطلع الشهر المقبل في المنامة، بحضور المستضيف البحرين إلى جانب منتخب هاييتي، في إطار التحضيرات للاستحقاقات القادمة.

ويشكل معسكر النشامى الذي يأتي ضمن أيام فيفا المعتمدة من (1 إلى 8 أيلول)، محطة الإعداد الأولى بقيادة المدرب عدنان حمد، لخوض كأس العرب “فيفا 2021” في كانون أول القادم بالدوحة.

ويتطلع الجهاز الفني للوقوف على جاهزية النشامى خلال الدورة الثلاثية، عبر مواجهة هاييتي في الرابع من أيلول القادم، قبل لقاء أصحاب الأرض في السابع من الشهر ذاته.

وتحظى بطولة كأس العرب بنسختها القادمة، بتنظيم مباشر من الاتحاد الدولي “فيفا”، قبيل احتضان الدوحة لنهائيات كأس العالم بنفس التوقيت من العام القادم 2022.

وينتظر أن تسبق بطولة كأس العرب، ثلاثة تجمعات لمنتخب النشامى، في أيلول وتشرين الأول والثاني، قبل الدخول بعد ذلك في مرحلة التحضير لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023 بالصين.