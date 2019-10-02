منتخب “النشامى ” يعسكر استعدادا لمواجهة سنغافورة

عمان – الغد – دخل المنتخب الوطني لكرة القدم، ظهر اليوم الاربعاء، معسكراً تدريبياً مغلقاً، في احد فنادق العاصمة، تأهباً لمواجهة سنغافورة ودياً عند السابعة مساء السبت القادم على ستاد عمان الدولي.

ويأتي لقاء النشامى مع ضيفه السنغافوري، في اطار التحضيرات لمواجهتي الكويت ونيبال يومي 10 و15 الجاري على ستاد عمان، ضمن المجموعة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات آسيا 2023 بالصين.

واجرى المنتخب تدريباً بدنياً صباح اليوم على ستاد البترا، قبل دخوله في المعسكر، على ان يخوض مساءً تمريناً يتطلع من خلاله الجهاز الفني بقيادة فيتال بوركلمانز، الى رفع مستوى التحضيرات للمواجهات القادمة.

وكان المنتخب الوطني اعلن مساء امس الثلاثاء قائمة ضمت (28) لاعباً للدخول في المعسكر التدريبي، وهم: عامر شفيع، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، طارق خطاب، انس بني ياسين، يزن العرب، براء مرعي، احمد الصغير، فراس شلباية، ورد البري، احسان حداد، محمد الدميري، محمد بني عطية، سالم العجالين، نور الروابدة، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، احمد سمير، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، احمد عرسان، ياسين البخيت، موسى التعمري، محمد ابو زريق، بهاء فيصل، عبدالله العطار.

وتشهد تدريبات النشامى اليومية حضور (15) لاعباً فقط من القائمة النهائية، بانتظار التحاق لاعبي الجزيرة غداً بالمعسكر، على ان ينضم المحترفين بالخارج للتدريبات، في السابع من الشهر الجاري.

ويستقر النشامى في مقدمة ترتيب فرق المجموعة الثانية بالتصفيات، بالشراكة مع الكويت واستراليا ونيبال بـ3 نقاط، مع بقاء الصين تايبيه اخيراً دون اي نقطة، بعد نهاية الجولة الثانية.

ويتضمن مشوار المنتخب الوطني في التصفيات، خوض اربع مباريات متتالية في العاصمة عمان، ابتداءً من استضافة الكويت ونيبال، ثم استراليا 14 تشرين الثاني المقبل، والصين تايبيه بعدها خمسة ايام.

ويتوقف مشوار التصفيات حتى 31 آذار (مارس) من العام المقبلبلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران (يونيو) في كاتماندو، قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.