منتخب النشامى يفوز على لبنان وديا – صور

عمان – الغد – فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره اللبناني 1-0، في المباراة الودية التي جرت مساء اليوم الأربعاء على ملعب ذياب عوانة في دبي، ضمن تحضيرات النشامى لاستكمال التصفيات المشتركة.

وقدم النشامى أداءً جيداً في الشوط الأول، وصنع العديد من الفرص السانحة للتسجيل، دون أن يترجمها، قبل أن يبدأ بـ “الثاني” بهدف سريع عبر البديل موسى التعمري، بعد أن استغل بينية بهاء فيصل في الدقيقة (49)، لتتواصل الفرص دون أن تتغير النتيجة حتى صافرة النهاية.

مثل المنتخب في اللقاء: أحمد عبد الستار، طارق خطاب (أنس بني ياسين)، يزن العرب، إحسان حداد، محمد الدميري، نور الروابدة، أحمد سمير (حمزة الدردور)، ياسين البخيت (التعمري)، يوسف الرواشدة (إبراهيم سعادة)، يزن النعيمات (أحمد عرسان)، فيصل.

من جانبه، أبدى المدير الفني للنشامى، فيتال بوركلمانز، ارتياحه للمستوى الذي أظهره النشامى على مدار الشوطين، مؤكداً أن المنتخب الوطني “حقق فوزاً مستحقاً ونجح مجدداً في الحفاظ على نظافة الشباك”.

ويواصل المنتخب تدريباته في دبي غداً الخميس، قبل التوجه إلى المنامة عصر الجمعة تأهباً لخوض مباراته الودية الأخيرة في التجمع، أمام البحرين 30 الحالي، ضمن التحضيرات لاستكمال التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والنهائيات آسيا 2023 بالصين، في حزيران (يونيو) المقبل في الكويت بنظام التجمع.

يذكر أن المنتخب الوطني سيستأنف مشواره بالتصفيات في الكويت، ضمن المجموعة الثانية بلقاء نيبال 7 حزيران (يوينو)، قبل مواجهة اصحاب الارض 11 منه، ليختتم مبارياته أمام أستراليا 15 من الشهر ذاته.

ويستقر المنتخب الوطني في المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء استراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، واخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة.