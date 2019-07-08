منتخب النشامى يكثف تدريباته استعدادا لبطولة غرب آسيا

عمان – الغد – بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا للرجال، والتي تنطلق اواخر الشهر الحالي في العراق.

واجرى المنتخب الاثنين ، تدريباً على معلب الكرامة في مدينة الحسين للشباب، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، ارتكز على العديد من الجوانب البدنية، بمشاركة (29) لاعباً من قائمة الـ(31) التي اعلن عنها الجهاز الفني الأحد .

وأكد مدرب النشامى قبل انطلاق التدريب، ان خياراته للمعسكر الحالي، ارتكزت على اعطاء الفرصة للعديد من الوجوه الشابة التي تألقت مؤخراً سواء في البطولات المحلية أو رفقة المنتخب الأولمبي.



اضاف:” المرحلة المقبلة تتطلب منح الشباب فرص كافية لاثبات قدراتهم مع المنتخب الأول، والافضل منهم سيثبت اقدامه لمواصلة المشوار مع النشامى”.

وتابع: سنواصل التدريبات اليومية في العاصمة عمان حتى 19 الحالي قبل تقليص القائمة الى (26) لاعباً مع بدء معسكر النشامى في تركيا والذي يمتد حتى نهاية الشهر.

وختم فيتال حديثه: “يأتي تجمع النشامى الحالي الى جانب معسكر تركيا والمشاركة في بطولة غرب آسيا، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2022، الامر الذي يتطلب مزيداً من الاعداد، وتوسيع قاعدة خيارات اللاعبين، لتحقيق الهدف المنشود”.

وكانت قائمة اللاعبين التي اعلن عنها الجهاز الفني مؤخراً ضمت (31) لاعباً هم: معتز ياسين، احمد عبد الستار، عبدالله الفاخوري، براء مرعي، احمد الصغير، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، سليم عبيد، هادي الحوراني، فادي الناطور، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، بهاء عبد الرحمن، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، مصعب اللحام، يوسف الرواشدة، عمر هاني، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطار، حمزة الدردور ومحمد الزعبي.

وغاب عن القائمة عدداً من اللاعبين المحترفين في الخارج، لارتباطهم مع انديتهم، بانتظار عودتهم الى صفوف النشامى في التجمعات التي تقام ضمن أيام الفيفا.

الجهاز الفني لمنتخب النشامى يعلن قائمته الاولية لـ "غرب آسيا" المزيد من التفاصيل: https://t.co/E7CVcbFPkx#النشامى pic.twitter.com/Zv2tu0lZ9p — Jordan Football (@JordanFA) July 7, 2019

ويتخلل معسكر النشامى في تركيا، مباراتين وديتين تدريبيتين، حيث يتطلع الجهاز الفني خلالها، الى اختبار اكبر عدد ممكن من اللاعبين، ليستقر على القائمة النهائية للبطولة والتي تضم (23) لاعباً مع عودته الى عمان اواخر الشهر الجاري، قبل المغادرة الى اربيل.

وتأتي بطولة غرب آسيا، كمحطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، حيث تسحب القرعة 17 الحالي، قبل ان تنطلق التصفيات في الخامس من ايلول (سبتيمر) المقبل.