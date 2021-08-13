منتخب النشامى يواجه بيلاروسيا قبل خوض كأس العرب

عمان-الغد-انجز اتحاد كرة القدم، ترتيبات إقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني أمام نظيره البيلاروسي 16 تشرين الثاني في العاصمة منسيك، تأهباً لخوض بطولة كأس العرب “فيفا 2021” نهاية الشهر ذاته بالدوحة.

ويعمل الاتحاد حالياً على تأمين مباراة ودية للمنتخب الوطني ضمن نفس الفترة، قبل التوجه إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانب النشامى كل من المغرب، السعودية وفلسطين.

يذكر أن المنتخب الوطني بقيادة المدرب عدنان حمد سيشارك مطلع الشهر المقبل في دورة ودية ثلاثية بالمنامة، تتضمن مواجهة هاييتي 4 أيلول، قبل لقاء البحرين 7 من الشهر ذاته.