منتخب النشامى يواصل تحضيراته في تركيا

عمان – الغد – واصل المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته البدنية والفنية، في مدينة اسطنبول التركية، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، استعداداً لخوض بطولة غرب آسيا التاسعة، والتي تبدأ 30 تموز (يوليو) الحالي في العراق.

واجرى المنتخب صباح اليوم الجمعة، تدريباً على الملعب الفرعي لاستاد اتاتورك الاولمبي، ركز خلاله الجهاز الفني على العديد من الجوانب البدنية والتكتيكية، فيما يخضع النشامى للراحة مساءً.

وينتظر ان يخوض النشامى مباراة ودية تدريبية بعد غدٍ الاحد، امام باشيك شاهير وصيف الدوري التركي، للوقوف على مستوى الجاهزية لكافة اللاعبين الـ26 المتواجدين حالياً مع المنتخب في اسطنبول، سعياً للاستقرار على القائمة النهائية لـ غرب آسيا.

يذكر ان بطولة غرب آسيا تنطلق 30 الجاري في مدينة كربلاء عبر مباريات المجموعة الاولى التي تضم سوريا ولبنان وفلسطين واليمن الى جانب العراق المستضيف، فيما يبدأ النشامى مشواره في الرابع من الشهر القادم في اربيل بلقاء البحرين ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضاً السعودية والكويت.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعة فقط الى المباراة النهائية مباشرة والتي ستقام 14 اب في مدينة كربلاء.

وتعد بطولة غرب آسيا محطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 مطلع ايلول (سبتمبر) المقبلحيث يتنافس النشامى ضمن المجموعة الثانية الى جانب استراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.