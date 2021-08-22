منتخب النشميات يباشر تدريباته في القاهرة

عمان – الغد – باشر منتخب النشميات تدريباته البدنية والفنية في العاصمة المصرية القاهرة، استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري الأربعاء في افتتاح مشواره ببطولة كأس العرب 2021.

وأجرى المنتخب يوم أمس السبت، تدريبه بقيادة المدرب ديفيد ناشيمينتو على ملعب الدفاع الجوي، تخلله بعض الجمل التكتيكية المراد العمل عليها خلال اللقاء المقبل.

وكان المنتخب وصل إلى مصر الجمعة، حيث يضم الوفد 23 لاعبة: ملك شنك، شيرين الشلبي، روند كساب، ميساء جبارة، آية المجالي، شهناز جبرين، لونا المصري، إنشراح الحياصات، العنود إيهاب، رند أبو حسين، مي سويلم، بانه البيطار، روزبهان فريج، لينا الصاحب، لين البطوش، إيناس الجماعين، تالا البرغوثي، زينة حازم، ريتال الشوبكي، نور زوقش، تسنيم سليم، تقى غازي، تسنيم أبو الرب.

وتأتي البطولة ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة بالتصفيات الآسيوية عن المجموعة السابعة والتي تقام في أوزبكستان إلى جانب منتخبي إيران وبنغلادش الشهر المقبل.