منتخب “النشميات” يتجاوز سورية برباعية في غرب آسيا

عمان- الغد- حقق المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات فوزا مستحقا على نظيره السوري برباعية نظيفة، في افتتاح مشواره ببطولة غرب آسيا للسيدات بنسختها السابعة، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد البترا في مدينة الحسين للشباب مساء الاثنين.

وافتتحت اللاعبة ميساء جبارة التسجيل للمنتخب الوطني بعد مرور 11 دقيقة على انطلاقة المباراة، لتعزز اللاعبة ذاتها النتيجة عند الدقيقة 61، قبل أن تضيف البديلة بانه البيطار الهدف الثالث عند الدقيقة 66، قبل أن تختتم جبارة مهرجان الأهداف بتسجيلها “الهاتريك” وهدف المنتخب الرابع قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وكان المنتخب اللبناني قد تجاوز نظيره الفلسطيني بثلاثة أهداف دون مقابل، في افتتاح مباريات البطولة، ليتصدر المنتخب الوطني فرق البطولة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب اللبناني.

وتتواصل منافسات البطولة ضمن الجولة الثانية يوم الخميس المقبل، وذلك عندما يلتقي المنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني عند الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه المنتخب الوطني نظيره اللبناني عند الساعة التاسعة مساء.