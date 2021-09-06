منتخب النشميات يتوج بلقب كأس العرب

عمان – الغد – توج المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم بلقب بطولة كأس العرب الثالثة للسيدات (القاهرة 2021)، بعد أن تجاوز المنتخب التونسي بهدف قاتل جاء عبر الهدافة ميساء جبارة في الوقت بدل من الضائع في الشوط الثاني، في اللقاء الختامي للبطولة، والذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب المقاولون العرب.

وسلمت رئيسة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للسيدات سمر نصار رفقة أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة في الاتحاد المصري لكرة القدم ورجاء الله السلمي أمين عام الاتحاد العربي لكرة القدم كأس البطولة لقائدة المنتخب الوطني ميساء جبارة.

وافتتح المنتخب الوطني البطولة بالخسارة من أمام منتخب الجزائر بنتيجة 3-1، قبل أن يعدل “النشميات” مساره ويحقق الفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 4-1، ليتأهل المنتخب إلى المربع الذهبي ويتجاوز من خلال أصحاب الضيافة المنتخب المصري بنتيجة 5-2.