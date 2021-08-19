منتخب “النشميات” يختار 23 لاعبة للمشاركة بكأس العرب

عمان -الغد- أعلن الجهاز الفني لمنتخب السيدات لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو، عن القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة كأس العرب في مصر التي تقام خلال الفترة من 24 الحالي و حتى 6 أيلول اشهر المقبل، ضمن إطار تحضيراته لخوض التصفيات الآسيوية الشهر المقبل.

وتضم القائمة 23 لاعبة هن: ملك شنك، شيرين الشلبي، روند كساب، ميساء جبارة، آية المجالي، شهناز جبرين، لونا المصري، انشراح الحياصات، العنود إيهاب، رند أبو حسين، مي سويلم، بانه البيطار، روزبهان فريج، لينا الصاحب، لين البطوش، إيناس الجماعين، تالا البرغوثي، زينة حازم، ريتال الشوبكي، نور زوقش، تسنيم سليم، تقى غازي، تسنيم أبو الرب.

ويفتتح منتخب السيدات مشواره بالبطولة بمواجهة المنتخب الجزائري يوم 25 آب، قبل ملاقاة فلسطين يوم الأول من أيلول المقبل.

و أكد ناشيمينتو أن الأسماء التي ضمتها القائمة جاءت على ضوء المتابعة ورصد اللاعبات كافة، خلال تدريبات النشميات المكثفة والتي انطلقت مطلع الشهر الحالي.

وأجرى المنتخب تدريبه الأخير اليوم الخميس على ملعب الكرامة، قبل السفر إلى القاهرة يوم غد الجمعة.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن عن مواعيد مباريات المجموعة السابعة لتصفيات كأس آسيا، بعد نقل المنافسات من بنغلادش إلى أوزبكستان على ملعب بونيودكور.

وبحسب الجدول، يلتقي منتخب السيدات نظيره البنغالي 19 أيلول (سبتمبر)، قبل مواجهة إيران 25 من الشهر ذاته، على أن يتأهل بطل المجموعة إلى النهائيات التي تستضيفها الهند 2022.