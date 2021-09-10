منتخب النشميات يستأنف تدريباته استعدادا للتصفيات الآسيوية

عمان – الغد – استأنف منتخب النشميات تدريباته البدنية والفنية يوم أمس الخميس، استعدادا للسفر إلى أوزبكستان الاثنين المقبل، للمشاركة في التصفيات الآسيوية من 19 حتى 25 الشهر الحالي.

وأجرى المنتخب مرانه اليوم على ملعب الكرامة، بمشاركة جميع اللاعبات، حيث ركز على الجوانب الاستشفائية بعد العودة من مشاركته في بطولة كأس العرب 2021، التي توج بها في القاهرة الإثنين الماضي.

من جهته شدد مدرب المنتخب ديفيد ناشيمينتو على أهمية الخروج من أجواء الاحتفالات بالبطولة العربية، والتركيز على المهمة المقبلة في التصفيات القارية.

ويشارك النشميات في التصفيات عن المجموعة السابعة، حيث يفتتح مشواره أمام بنغلادش 19 أيلول( سبتمبر) الحالي، ويختتم مشاركته أمام المنتخب الإيراني 25، علما بأن نظام البطولة ينص على تأهل أول المجموعة فقط إلى النهائيات الآسيوية في الهند 2022.

وكان المنتخب توج ببطولة كأس العرب على حساب المنتخب التونسي في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين على ستاد المقاولون العرب في مصر وانتهت بهدف دون رد، حمل توقيع ميساء جبارة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل ضائع.