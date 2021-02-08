منتخب النشميات يستقر على قائمته للمرحلة المقبلة

عمان – الغد – أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، بقيادة المدرب ديفيد ناشيمينتو، القائمة النهائية التي ستواصل تدريباتها مع النشميات خلال الفترة القادمة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وتضم القائمة 27 لاعبة: ملك شنك، شرين الشلبي، جود الشنطي، رند البستنجي، ميساء جبارة، أنفال الصوفي، آية المجالي، بانه البيطار، لين البطوش، لونا المصري، عبير النهار، نتاشا النبر، نور زوقش، رند جودت، راية حينا، روزبهان فريج، تسنيم أبو الرُب، تسنيم سليم، شهناز جبرين، العنود إيهاب، مي سويلم، هيا خليل، شارلوت الأبيض، عايدة الصوفي، لينا الصاحب، جنى أبو غوش ورزان الزاغة.

وجاء اختيار القائمة بعد مجموعة من الحصص التدريبية التي شارك بها 40 لاعبة ممن قدمن مستويات مميزة أثناء بطولة الدوري النسوي للمحترفات 2020.

وأجرى المنتخب أولى تدريباته بحضور القائمة النهائية، مساء اليوم الأحد 7 شباط على ملاعب البولو، عمد خلالها الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية وتطبيق بعض الجمل الفنية.

ومن المنتظر أن يشارك المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات 2022 في أيلول( سبتمبر) المقبل.