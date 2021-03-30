منتخب النشميات يشارك في بطولة أرمينيا الودية تأهبا للتصفيات

عمان – الغد – يستعد منتخب النشميات للمشاركة في بطولة أرمينيا الودية، والتي تبدأ في 7 نيسان (ابريل) القادم وحتى 12 منه، إلى جانب منتخبات ليتوانيا ولبنان والدولة المستضيفة، تأهباً لخوض التصفيات الآسيوية في أيلول المقبل.

ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة ليتوانيا 7 نيسان، ثم يلاقي أرمينيا 10، ويختتم مشاركته أمام لبنان 12 من الشهر ذاته.

في المقابل، يواصل المنتخب تدريباته بقيادة المدرب ديفيد ناشيمينتو، مع انضمام بسام الخطيب للكادر الفني مساعدا للمدرب، حيث تستمر التدريبات حتى الأحد المقبل، قبل التوجه إلى أرمينيا.

من جهته، أكد ناشيمينتو أهمية البطولة باعتبارها التجربة الأولى للمنتخب خلال فترة الإعداد تحضيرا للاستحقاق الرسمي، لافتا إلى ضرورة تحقيق الأهداف المرجوة من البطولة والوقوف على مستوى كافة اللاعبات، وتطبيق مختلف الجمل الفنية التي تدرب عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف: عملنا رفقة الأجهزة الفنية للمنتخبات النسوية على متابعة كافة مباريات دوري الناشئات منذ بدايته.. هنالك بعض اللاعبات القادرات على تقديم الإضافة، كما نأمل بتوسيع قاعدة الخيارات لجميع المنتخبات، ما ينعكس بشكل إيجابي على الكرة النسوية بشكل عام”.

يذكر أن المنتخب يشارك في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات 2022 في أيلول المقبل.