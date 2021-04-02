منتخب النشميات يعلن قائمته لبطولة أرمينيا الودية

عمان – الغد – أعلن الجهاز الفني لمنتخب النشميات بقيادة المدرب ديفيد ناشيمينتو، عن القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة أرمينيا الودية 7 نيسان (أبريل) الحالي، ضمن إطار تحضيراته للمشاركة في التصفيات الآسيوية أيلول (سبتمبر) المقبل.

وتضم القائمة 20 لاعبة: ملك شنك، شرين الشلبي، ميساء جبارة، آية المجالي، شهناز جبرين، روزبهان فريج، أنفال الصوفي، رند أبو حسين، مي سويلم، نور زوقش، لين البطوش، تسنيم أبو الرب، لونا المصري، إيناس جماعين، بانه البيطار، زينة حازم، تسنيم إسليم، لجين البطوش، العنود إيهاب، جنى العيساوي.

ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة ليتوانيا 7 نيسان ( أبريل) الحالي، ثم يلاقي أرمينيا في الـ 10 من نفس الشهر، ويختتم مشاركته أمام لبنان 12 من الشهر ذاته.

من جهته أكد ناشيمينتو أن الاسماء التي ضمتها القائمة جاءت على ضوء الاختبارات والمتابعة الطويلة منذ بداية فترة الإعداد.

في المقابل يواصل المنتخب تدريباته، حيث أجرى تمرينا بدنيا صباح اليوم في الصالة الرياضية بمقر الاتحاد الأردني لكرة القدم.