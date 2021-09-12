منتخب النشميات يعلن قائمته للتصفيات الآسيوية

عمان-الغد- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو، القائمة النهائية للاعبات المنتخب المشارك في تصفيات كأس آسيا في أوزبكستان التي تقام خلال الفترة من 19 حتى 25 أيلول الجاري.

وضمت القائمة 23 لاعبة : ملك شنك، شيرين الشلبي، سلمى غزال، ميساء جبارة، آية المجالي، شهناز جبرين، لونا المصري، انشراح الحياصات، العنود إيهاب، رند أبو حسين، مي سويلم، بانه البيطار، روزبهان فريج، لينا الصاحب، لين البطوش، إيناس الجماعين، تالا البرغوثي، زينة حازم، سارة أبو صباح، نور زوقش، تسنيم سليم، تقى غازي، تسنيم أبو الرب.

ويفتتح المنتخب مشواره بالتصفيات بمواجهة بنغلادش 19 الجاري، قبل ملاقاة ايران في ختام مشاركته 25 الشهر ذاته.

وأجرى المنتخب تدريبه الأخير في العاصمة عمان، صباح اليوم الأحد على ملعب الكرامة، قبل السفر إلى أوزبكستان ظهر غداً الاثنين.