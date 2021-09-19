منتخب النشميات يفوز على نظيره البنغالي بالتصفيات الآسيوية

عمان- الغد – حقق منتخب السيدات لكرة القدم فوزا كبيرا على نظيره البنغالي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب بنيودكور في أوزبكستان، في افتتاح مشوار النشميات بالتصفيات الآسيوية، ضمن المجموعة السابعة.

وبدأ المنتخب اللقاء بتشكيلة ضمت: شرين الشلبي، آية المجالي، انشراح الحياصات، نور زوقش، رند أبو حسين (العنود غازي)، مي سويلم (ايناس الجماعين)، لونا المصري (لين البطوش)، تسنيم أبو الرب (تسنيم اسليم)، شهناز جبرين، بانة البيطار (سارة أبو صباح)، ميساء جبارة.

وحملت الأهداف توقيع جبارة في الدقائق 61 و 66 و 77، وشهناز جبرين 35، وبانة البيطار 45.

وفرض المنتخب الوطني سيطرته على اللقاء، مع تأخره في التسجيل حتى الدقيقة 35، حيث نجحت جبرين بتسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء بافتتاح النتيجة، لتعود قبل نهاية الشوط البيطار وتسجل ثاني أهداف المنتخب بعد عرضية متقنة من أبو الرب، لينتهي الشوط الأول بتقدم النشميات 2-0.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجحت جبارة في التوقيع على أولى أهدافها في اللقاء، بعد تمريرة رائعة من جبرين، لتضيف بعده الهدف الثاني والثالث لها والخامس للنشميات، بعد سيطرة مطلقة كادت أن تعزز النتيجة بفوز أكبر مع إهدار عدد من الفرص المحققة، دون أي فرصة خطيرة للمنتخب البنغالي.

من جهته عبر مدرب النشميات ديفيد ناشيمينتو عن رضاه بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق، مؤكدا أن المنتخب قدم مباراة مميزة.

ومن المنتظر أن يختتم المنتخب مشواره بالتصفيات، بلقاء نظيره الإيراني 25 أيلول الجاري، بذات التوقيت وعلى نفس الملعب، حيث يتأهل أول المجموعة فقط إلى النهائيات الآسيوية 2022 في الهند.