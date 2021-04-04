منتخب النشميات ينهي تدريباته في عمان تأهبا لبطولة أرمينيا

عمان – الغد – أجرى منتخب النشميات مرانه الأخير السبت استعدادا للمغادرة إلى أرمينيا صباح غدٍ، للمشاركة في البطولة الودية 7 حتى 13 الشهر الحالي.

وركز الجهاز الفني في تدريبه الأخير على ملاعب البولو، على العديد من الجمل الفنية والبدنية الخفيفة تحضيراً للسفر.

ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة ليتوانيا 7 نيسان، ثم يلاقي أرمينيا 10، ويختتم مشاركته أمام لبنان 12 من الشهر ذاته.

ويضم وفد المنتخب الفني المدرب ديفيد ناشيمينتو، مديرة المنتخب سوسن الحساسين، المدرب بسام الخطيب، المدربة سما خريسات، مدرب الحراس أكرم السطري، مدرب اللياقة البدنية مظفر معمر، المسؤول الإعلامي حمد العسل، الطبيب نزار البشتاوي، المعالجة سندس المصري، مسؤول اللوازم ماهر عبد الهادي.

فيما تضم قائمة اللاعبات: ملك شنك، شرين الشلبي، ميساء جبارة، آية المجالي، شهناز جبرين، روزبهان فريج، أنفال الصوفي، رند أبو حسين، مي سويلم، نور زوقش، لين البطوش، تسنيم أبو الرب، لونا المصري، إيناس جماعين، بانه البيطار، زينة حازم، تسنيم إسليم، لجين البطوش، العنود إيهاب، جنى العيساوي، إلى جانب حارسة المرمى سلمى غزال التي ستلتحق بالوفد قادمة من الولايات المتحدة الأميركية.

وكان المنتخب قد خضع قبل سفره إلى أرمينيا، لفحوصات كورونا بإشراف “مجموعة مختبرات مدلاب”، المختبرات الطبية الرسمية لاتحاد كرة القدم، ضمن البروتوكول الصحي المتبع للمنتخبات، حيث جاءت نتائج جميع الفحوصات سلبية.