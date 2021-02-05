منتخب النشميات يواصل تدريباته استعدادا للاستحقاقات المقبلة – صور

عمان – الغد – واصل منتخب النشميات اليوم الجمعة دريباته البدنية والفنية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، بقيادة المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو.

وأجرى المنتخب تدريبات صباحية ركز خلالها الجهاز الفني على بعض الجوانب الفنية والبدنية، مع انضمام 13 لاعبة إلى المجموعة الحالية، لتوسيع قاعدة الخيارات، قبل الإعلان يوم الأحد عن القائمة النهائية التي تستكمل مشوار الإعداد للاستحقاقات القادمة.

من جهته أشاد ناشيمينتو بالمستوى الذي ظهرت عليه اللاعبات خلال التمرينات، مؤكدا أن العمل ما يزال ببدايته للوصول إلى الجاهزية المطلوبة.

ومن المنتظر أن يشارك المنتخب في التصفيات الآسيوية أيلول المقبل، حيث يسعى “النشميات” لتثبيت مكانته بين كبار القارة الآسيوية.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب إلى جانب ناشيمينتو، مديرة الفريق سوسن الحساسين، ومساعدة المدرب سما خريسات، ومدرب الحراس أكرم السطري، ومدرب اللياقة مظفر معمر، والمسؤول الإعلامي حمد العسل، والمعالجة سندس المصري، ومسؤول اللوازم ماهر عبدالهادي.