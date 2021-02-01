المنتخب الوطني لكرة القدم يتغلب على طاجكستان وديا

محمد عمّار

عمان – تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره منتخب طاجكستان 2-0، في اللقاء الودي بكرة القدم والذي اقيم الاثنين على ملعب ذياب عوانه في إمارة ابو ظبي، ضمن المباريات الودية التحضيرية الذي يقيمها المنتخب الوطني في معسكر الامارات والذي يستمر حتى 15 شباط (فبراير) الحالي.

وسجل هدفي المنتخب احمد العرسان من ركلة جزاء في الدقيقة 35، واضاف محمد ابو زريق الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين مساء يوم الجمعة المقبل على ذات الملعب، والتي تأتي في اطار تحضيرات المنتخبين لاستكمال مشوارهما في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر والأمم الآسيوية 2023 في الصين، حيث سيواجه منتخب النشامى نظيره الكويتي يوم 31 آذار (مارس) المقبل، وبعدها سيواجه استراليا ونيبال على التوالي، ويشارك منتخب النشامى نظيره الكويتي بالمركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط ويتقدم الكويت بفارق المواجهات المباشرة، وتتصدر استراليا الترتيب برصيد 12 نقطة، وكان منتخب النشامى قد استهل معسكره بالتعادل السلبي أمام دينامو كييف متصدر الدوري الأوكراني.

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